Латвийская железная дорога проведет очередной раунд сокращений

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный железнодорожный оператор "Латвийская железная дорога" (ЛЖД) уведомило агентство занятости о планах сократить еще 684 работников до конца года, сообщает портал RuBaltic.Ru.

Сокращения произойдут для урезания издержек компании. Объем грузоперевозок по железной дороге в Латвии продолжает сокращаться. Отмечается, что сокращение штата произойдет постепенно и с соблюдением всех требований, связанных с трудовым законодательством и обеспечением социальных гарантий.

Увольнения коснутся как административного, так и производственного персонала и будут произведены как в Риге, так и в регионах. За последние три года численность штата ЛЖД сократилась с более чем 10 тыс. человек до 7 тыс. В августе сообщалось, что компания уволит 700 сотрудников.-0-