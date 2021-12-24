Латвийский Даугавпилс готов объявить энергетический кризис. На очереди и другие муниципалитеты

24 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Даугавпилсская городская дума после рождественских праздников намерена объявить энергетический кризис, сообщает Delfi.

На мировых рынках цена на газ выросла более чем в десять раз за год, и рост цен также привел к увеличению тарифа на тепло. Первым муниципалитетом в Латвии, который поднял тревогу, стал Даугавпилс. Хотя городу в последние месяцы удавалось сохранять неизменными тарифы на тепло, теперь муниципалитет сообщает, что ресурсы исчерпаны.

Председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш проинформировал, что все это время самоуправление имело возможность снижать тариф благодаря использованию котельной, работающей на щепе. "К февралю внутренние ресурсы города будут исчерпаны, и в этом случае однозначно должно подключаться государство", - считает Андрей Элксниньш.

По его словам, лучшим решением на национальном уровне на данный момент были бы прямые контракты на поставку природного газа. Вторым решением могло бы стать снижение акцизного налога как минимум до июня, а также налога на добавленную стоимость.

Без господдержки государства Даугавпилсу в феврале грозит трехкратное повышение тарифов. Таким образом, житель Даугавпилса, владеющий, например, двухкомнатной квартирой, должен будет платить за отопление 175 евро в месяц вместо нынешних 50 евро.

Министерство охраны окружающей среды и регионального развития Латвии признает, что подобные кризисы ожидаются не только в Даугавпилсе, но и во многих других муниципалитетах. Из других самоуправлений уже приходят новости, что денег на отопление не хватает.

Учитывая быстро растущие расходы, государство придет на помощь, обещают в Министерстве охраны окружающей среды. Однако для этого необходимо сотрудничество с Министерством экономики, а окончательное решение - за правительством.

"Конечно, это вопрос долгосрочной политики в будущем. У нас нет гарантий, что эти трудности не повторятся в будущем. Поэтому и правительству, и самоуправлениям, возможно, потребуется проявлять большую осторожность в закупке энергоресурсов", - сказал советник министра охраны окружающей среды и регионального развития Мадарс Ласманис.-0-