Латвийский штамм: на звероферме SIA Baltic идет неконтролируемая мутация COVID-19

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Латвии на звероферме SIA Baltic Devon Mink, где содержатся 100 тыс. норок, с весны 2021 года неконтролируемым образом развиваются мутации вируса COVID-19. Судя по результатам исследований, вирус неоднократно передавался от человека к животному и обратно, а специалисты заявляют о возникновении латвийского штамма, сообщает Delfi.

Информация о первых случаях заболевания норок COVID-19 в Латвии появилась в середине апреля. К этому моменту в мире было хорошо известно, что норки легко заражаются вирусом. На фермах тысячи животных находятся в тесном контакте.

Ученым удалось выяснить, что вирус был занесен на звероферму в период между 20 февраля и 3 марта. Норки продолжали болеть всю весну, и к лету сложилась парадоксальная ситуация: в мире уверенно доминировал дельта-штамм, тогда как и норки, и сотрудники Baltic Devon Mink продолжали заражаться штаммом, который был распространен ранней весной. Образцы вируса, полученные от животных и людей, оказались настолько похожими генетически, что ученые сделали вывод: вирус на звероферме не раз преодолевал барьер между видами. Это значит, что вирус передавался от человека к норке и обратно.

"Передачу вируса между животными в принципе нельзя контролировать. Эволюция вируса происходит неконтролируемым образом. Мы не знаем, какие новые мутации там могут появиться", - заявила исследователь латвийского Центра изучения биомедицины (BMC) Монта Бривиба. Она принимала участие в секвенировании вирусов латвийских норок.

Мутации вируса действительно произошли. Некоторые из них оказались совершенно новыми, ученые их не описывали. Но было и как минимум четыре мутации, которые в научной литературе описывались как потенциально опасные. "Есть опасения, что такие мутации могут снизить эффективность вакцин", - полагает Монта Бривиба.

Она также заявила, что при желании разновидность вируса, циркулирующего на ферме, уже сейчас можно было бы назвать латвийским штаммом.

Опасность неконтролируемого распространения вируса среди животных на зверофермах хорошо известна во всем мире. Самым радикальным образом решили проблему Дания и Нидерланды: здесь были закрыты все фермы, на которых выращивали норок. В Дании спешно были усыплены 4 млн животных. Объем компенсаций звероводам в этой стране достиг 3 млрд евро.

Если Латвия примет решение закрыть ферму, то сумма компенсаций будет измеряться в миллионах евро, заявила член правления Латвийской ассоциации звероводов Сандра Вилциня. Председатель научного совета BMC Янис Кловиньш заявил, что центр не видит другого решения кроме ликвидации норок. По мнению экспертов, Baltic Devon Mink по сути является резервуаром для развития вируса.-0-