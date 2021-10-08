Лауреат Нобелевской премии: Европа должна встречать мигрантов с сочувствием, а не колючей проволокой

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европа должна встречать мигрантов с сочувствием, а не с колючей проволокой. Об этом в интервью Reuters заявил писатель Абдулразак Гурна, удостоенный Нобелевской премии 2021 года по литературе.

По его словам, Европе следует переосмыслить свой подход к миграции, относясь к этим людям с большим состраданием, а не встречать их колючей проволокой и не рассуждать о том, что из-за мигрантов Европа будет уничтожена.

Нобелевский лауреат осудил политику правительства Великобритании в отношении беженцев. По его мнению, британские власти настроены против тех, кто ищет убежища. "В настоящее время кажется, что правительство довольно скверно относится к людям, ищущим убежища, или к людям, ищущим разрешения на въезд в эту страну. Для них такой неожиданностью кажется то, что люди, прибывшие из трудных мест, хотят приехать в процветающую страну. Чему они удивляются? Кто бы не захотел приехать в более благополучную страну?" - сказал Абдулразак Гурна.

По его словам, удивительна решимость и смелость людей, которые отправляются в далекое путешествие, чтобы сбежать из своих стран для новой жизни. Но в обществе вокруг мигранта создается другой образ. "Это каким-то образом сконструировано так, как будто миграция - это аморально. Вы знаете, они используют эту фразу "экономический мигрант", словно быть экономическим мигрантом - это своего рода преступление. Миллионы европейцев на протяжении веков покидали свои дома именно по этой причине и завоевывали мир именно по этой причине", - сказал он.

"Вы должны задать вопрос: что такого ужасного в том месте, где они находятся, что они идут на такой риск?" - говорит писатель.

Абдулразак Гурна подчеркивает, что он не выступает за свободную для всех миграцию, однако в обществе не должно быть "антагонистического и оскорбительного образа мигрантов".

Абдулразак Гурна родился в 1948 году и вырос на острове Занзибар (ныне Танзания), но прибыл в Великобританию как беженец в конце 1960-х годов. До недавнего выхода на пенсию он был профессором английской и постколониальной литературы в Кентском университете в Кентербери. Абдулразак Гурна опубликовал десять романов и ряд рассказов. Тема тяжелой судьбы беженцев проходит через все его творчество.

Самый известный его роман "Рай" (1994) был написан в результате исследовательской поездки в Восточную Африку в 1990 году. Это рассказ о взрослении и печальная история любви, в которой столкнутся разные миры и системы верований.-0-