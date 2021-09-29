Лава от извергающегося вулкана на Канарских островах достигла океана

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потоки лавы от извергающегося вулкана на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) достигли океана в районе побережья населенного пункта Тасакорте. Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на мэра Тасакорте Хуана Мигеля Родригеса, сообщает ТАСС.

Сообщается, что контакт лавы с соленой водой спровоцировал выбросы вредных газов. Как уточнило агентство EFE, лава начала стекать в воду с возвышенности высотой около 100 м, расположенной вблизи побережья. По данным газеты El Pais, местные власти запретили судам вход в акваторию на расстоянии почти 4 км из соображений безопасности.

Ранее вулканологи Канарских островов предупредили о возможности взрывов при соприкосновении лавы с водой.

На острове Пальма 19 сентября началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана идет активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы уже разрушили около 600 зданий, из соображений безопасности были эвакуированы около 6 тыс. человек. Пока никто не пострадал.-0-

Фото IEO