Лавинную опасность объявили на извергающейся Ключевской сопке с 17 марта по 17 апреля

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предупреждение из-за возможного усиления лавинной активности на извергающейся Ключевской сопке объявили на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России по краю.

Сход снежных лавин искусственного происхождения с различных горных склонов исполина, по данным спасателей, возможен с 17 марта по 17 апреля.

Побочный прорыв произошел на вулкане 18 февраля. Он состоит из двух параллельных трещин, которые находятся примерно в 250 м друг от друга. Продолжаются излияние лавового потока и разлет вулканических бомб.

Ключевская сопка высотой 4,8 тыс. м - самый высокий действующий вулкан Евразии. Он расположен в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Его возраст оценивают в 7 тыс. лет. Последнее вершинное извержение Ключевского вулкана происходило с первых чисел октября 2020 года до 8 февраля 2021-го.-0-