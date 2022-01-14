Лавров: миротворцы ОДКБ помогли Казахстану справиться с откровенной террористической угрозой

14 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Миротворцы ОДКБ помогли Казахстану справиться с откровенной террористической угрозой. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров сегодня на большой ежегодной пресс-конференции для российских и иностранных журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Безусловно, отмечу и ту миссию, которую выполнили и сейчас завершают миротворческие силы ОДКБ, - сказал Сергей Лавров. - По просьбе президента Казахстана миротворцы помогли справиться с откровенной террористической угрозой, которая оказалась на территории Казахстана не без влияния извне".-0-

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