Лавров: Москва будет вынуждена прекратить диалог, если в ЕС не хотят партнерства

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия будет вынуждена прекратить на какое-то время общаться с Евросоюзом, если в объединении не понимают необходимости взаимоуважительного разговора с РФ. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе онлайн-презентации доклада "Утопия многообразного мира: как продолжается история" международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщает ТАСС.

"Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться, тем более, что Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается. Так тому и быть, если они этого хотят", - сказал Сергей Лавров.-0-