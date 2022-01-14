Лавров: НАТО в ближайшие месяцы может начать наращивать силы рядом с Россией

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Североатлантический альянс в ближайшие месяцы может наращивать силы у российских границ под предлогом якобы угрозы вторжения России в Украину. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году, сообщает ТАСС.

"Есть у нас основания полагать, что те громогласные заявления, которые сейчас звучат с Запада, что если Россия не подчинится требованиям Запада о том, как поступать со своими войсками на своей территории, что само по себе абсурдно, то тогда в ближайшие два-три месяца Запад будет наращивать активность сил быстрого реагирования, сил специальных операций НАТО вокруг наших границ", - сказал Сергей Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что территории присоединившихся к НАТО стран активно осваиваются альянсом в военном плане. "Если наше предложение нацелено сокращать военное противостояние, деэскалировать общую ситуацию в Европе, то на Западе происходит ровно обратное: натовцы наращивают свои сухопутные силы, авиацию на территориях, которые прямо прилегают к Украине, масштаб, количество учений на Черном море возросли многократно за последнее время", - указал он.

Лавров пояснил, что Россия выдвинула свои предложения по гарантиям безопасности именно сейчас, поскольку изменилась "ситуация с реальной конфигурацией вооружений, военной техники и вооруженных сил в Европе".-0-