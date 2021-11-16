Лавров назвал действия польских пограничников неприемлемыми

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действия польских пограничников в отношении мигрантов на границе неприемлемы и нарушают все нормы международного гуманитарного права, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщают РИА Новости.

"Абсолютно неприемлемое поведение польской стороны. Я думаю, что и слезоточивый газ, и водометы, и выстрелы поверх голов мигрантов в сторону государства Беларуси - это все отражает стремление скрыть свои действия. И не понимать того, что они нарушают все мыслимые нормы международного гуманитарного права и других договоренностей мирового сообщества, они не могут. Конечно, они это все понимают", - сказал Сергей Лавров.

По его словам, одна из задач, которую решает польская сторона, - недопущение гласности, из-за чего журналистов на польскую приграничную территорию не пускают.

Глава МИД РФ также заявил, что Брюссель применяет двойные стандарты и ставит себя в неудобное положение. По словам Сергея Лаврова, во время средиземноморской волны мигрантов, балканской волны мигрантов ранее ЕС пытался решать вопросы коллегиально.

"В данном случае, во-первых, Польша бесчинствует, а руководство в Брюсселе применяет настолько откровенные обнаженные двойные стандарты, что само не может не понимать, что ставит себя в очень неудобное положение", - сказал Сергей Лавров.-0-