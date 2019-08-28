Лавров назвал необходимые условия для начала подготовки саммита "нормандской четверки"

29 августа, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Прогресс в реализации комплекса мер по выполнению минских соглашений и работа по "формуле Штайнмайера" являются необходимыми предпосылками для начала подготовки встречи лидеров "нормандской четверки" (РФ, Украина, Франция, Германия). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы должны прежде всего выполнить то, о чем раньше договаривались лидеры "нормандского формата": это начало устойчивого разведения сил и средств, здесь кое-что сейчас делается, но процесс не завершен. И второе - это обеспечение так называемой формулы Штайнмайера, которая четко фиксирует, как будет вводиться закон об особом статусе Донбасса и как будут проводиться выборы. Вот когда мы увидим прогресс в этих вещах, то, наверное, можно будет начинать готовиться к новому саммиту", - сказал Сергей Лавров.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на итоговой пресс-конференции саммита G7 в Биаррице, заявил о намерении провести в сентябре саммит в "нормандском формате", посвященный урегулированию кризиса в Украине.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске ранее согласованный с главами стран "нормандской четверки" комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2"). Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений в целях создания в регионе зоны безопасности шириной не менее 50 км. Проведение конституционной реформы и децентрализация власти в Украине также являются одними из основных положений данного документа. Комплекс мер предполагает проведение в районах с особым статусом местных выборов, согласованных с представителями региона и соответствующих стандартам ОБСЕ.-0-