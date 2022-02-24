Лавров: РФ всегда будет готова к диалогу, который вернет всех к принципам Устава ООН

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Москва всегда будет готова вести диалог, который вернет всех к справедливости и принципам Устава ООН. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.
"Провели напряженные и детальные обсуждения с нашими американскими коллегами, с другими членами НАТО. Надеемся, что еще есть шанс вернуться к международному праву и международным обязательствам. И поскольку мы предпринимаем меры, объявленные президентом для обеспечения безопасности страны и российского народа, мы, безусловно, всегда будем готовы к диалогу, который вернет нас к справедливости и принципам Устава ООН", - сказал Сергей Лавров.
Президент России Владимир Путин сегодня утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.
Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.-0-