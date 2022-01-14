Лавров: США используют НАТО только для того, чтобы держать страны Запада под своим влиянием

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты используют НАТО только для того, чтобы сохранять свое влияние на западные страны. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году, сообщает ТАСС.

"Когда американцы кивают на НАТО, говоря, что рады бы пообсуждать с нами то, что для нас является главным. Но они говорят: "Но у нас НАТО есть, у нас там еще есть союзники". Я думаю, что это не вполне честное изложение ситуации. Говорят, что не могут решать без союзников, но НАТО нужна Вашингтону по большому счету лишь как инструмент самоутверждения в качестве лидера Запада, лишь для того, чтобы сдержать их всех в русле своей политики и замыслов", - сказал он.

Лавров отметил, что истории с созданием нового партнерства в сфере безопасности AUKUS и "Северным потоком - 2" наглядно показывают, насколько США учитывает интересы союзников. "Вы знаете, как Франция реагировала на закулисные сделки англосаксов? История про "Северный поток - 2". Это тоже союзник США, как интересы Германии учитываются? Ну, с огромным скрипом. Приходится Германии вымаливать, чтобы санкции не ввели", - указал он.

Министр иностранных дел РФ также напомнил о том, что Соединенные Штаты разрушили Договор о ракетах средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу "без консультаций с союзниками". "Поэтому я здесь не вижу каких-то убедительных доводов в пользу того, что США не могут здесь сыграть лидирующую роль", - добавил он.-0-