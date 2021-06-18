Лавров: возвращение послов России и США - это жест важный, но символический

18 июня, Москва /Корр. БЕЛТА/. Решение о возвращении послов России и США, которое было принято по итогам встречи Владимира Путина и Джо Байдена, - это жест важный, но символический. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Возвращение послов - это, конечно, прежде всего жест символический. Важный, но символический. Хотя он несет в себе и некоторую содержательную нагрузку, поскольку наличие послов, а не их заместителей в столицах всегда позволяет чуть более активно вести разговор с учетом того, что послы имеют полномочия от своих президентов", - заявил Сергей Лавров.

Также, по словам министра, возвращение послов создаст условия, чтобы "начать разговаривать о тех завалах, которые создали американцы". "После того, как в 2016 году, разозлившись на результаты выборов, президент Обама отобрал у нас шесть объектов собственности, на которые до сих в нарушение всех дипломатических конвенций, американских законов нас даже не пускают посмотреть, что там происходит. И потом состоялась высылка порциями многих наших сотрудников. Мы, конечно, зеркально отвечали", - пояснил дипломат.

Сергей Лавров считает, что все проблемы можно урегулировать, но только в одном случае: если стороны будут вырабатывать синхронные шаги.-0-