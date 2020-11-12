Лавров заявил, что турецких миротворцев в Карабах направлять не будут

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турецкие миротворческие миссии не будут направляться на территорию Нагорного Карабаха. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальным вопросам международной повестки дня, сообщает ТАСС.

"Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет. Об этом четко сказано в заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе", - сказал он.

По словам Лаврова, границы мобильности наблюдателей из Турции будут ограничены расположенным в Азербайджане российско-турецким центром по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. "Границы мобильности турецких наблюдателей ограничиваются теми географическими координатами, которые будут определены для расположения, размещения создаваемого российско-турецкого мониторингового центра на территории Азербайджана, на той части территории, которая не приближена к Карабаху и которая будет дополнительно согласована", - сказал он.

По словам Лаврова, нет признаков того, что кто-то пытается сорвать договоренности по Карабаху. Глава МИД РФ отметил, что Москва убеждена, что все стороны заинтересованы в пребывании российских миротворцев в Карабахе.

9 ноября президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Российский лидер, в частности, сообщил, что азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы из РФ. Кроме того, Баку и Ереван должны провести обмен пленными и телами погибших.-0-