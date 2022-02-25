Лавров: Запад выгораживает преступления украинского режима

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад выгораживает украинский режим, закрывая глаза на военные преступления Киева против мирного населения. Действия украинской стороны и западных стран ввергли Украину в трагедию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

"Все эти годы наши западные коллеги последовательно выгораживали украинский режим, закрывая глаза на военные преступления против мирного населения, закрывая глаза на убийства женщин, детей, стариков, на разрушения гражданской инфраструктуры и молчаливо поощряя бурное становление неонацизма и русофобии, что в итоге ввергло страну в трагедию", - сказал министр.

Сергей Лавров отметил, что Запад встал на сторону Киева по саботажу и разрушению Минских договоренностей. "Запад полностью встал на сторону киевского режима в его усилиях по саботажу и разрушению в конечном итоге Минских договоренностей. НАТО и Евросоюз покрывали Киев и в самые последние недели, когда он окончательно вознамерился силовым путем захватить Донецкую народную республику и Луганскую народную республику, объявил о безальтернативности вступления Украины в НАТО и стал грозить обретением ядерного оружия", - сказал он.

В этой ситуации, отметил Сергей Лавров, РФ не могла остаться безучастной к прямым обращениям глав республик Донбасса "об оказании военной помощи перед лицом агрессора".

Также он сообщил, что РФ готовит специальную фотовыставку о ситуации в Донбассе к сессии по правам человека в ООН.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные Силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.-0-