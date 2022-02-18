Le Figaro: Байден демонстрирует необъяснимую истерию по поводу военных учений России и Беларуси

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Джо Байден демонстрирует необъяснимую и бесполезную истерию по поводу российских военных учений в границах территории России и Беларуси. Об этом говорится в статье французской газета Le Figaro, перевод которой публикует "ИноСМИ".

"Джо Байден продолжает изобретать большую стратегию. Это уже его третья стратегическая инновация на международной арене. Первой была его концепция напрасного поспешного вывода войск из Афганистана. Второй было напрасное унижение нужного союзника после создания альянса Aukus. Третья - это напрасная истерия из-за российских военных учений, проходящих в границах территории России и Беларуси", - пишет французское издание.

Джо Байден приказал вывезти из Украины дипломатический и военный персонал США, сославшись на неминуемый риск российского вторжения. Российский лидер Владимир Путин повторял много раз: вторжения не будет. Но Джо Байден настолько верит в это вторжение, что предупредил своих союзников, что наступление российских танков может начаться на рассвете 16 февраля. "Как четко работает американская разведка! После Ирака 2003 года и его предполагаемого оружия массового уничтожения ЦРУ поумнело: делает выдумки попроще", - иронизирует Le Figaro.

Джо Байден любит Украину, где его сын когда-то нашел высокооплачиваемую работу, отмечает газета. Украина - молодая и симпатичная страна. И, конечно, украинский народ достоин лучших правителей, чем олигархи, которые вот уже тридцать лет манипулируют киевским руководством. "Украинцы "доказали" свою слепую верность Европе зимой 2013-2014 года во время Майдана, а потом мужественно отправляли своих детей воевать в Донбасс в кровавом августе 2014 года. А потом была еще вспышка войны в январе 2015 года против более сильного врага. Тем временем украинская демократия прогнила насквозь благодаря олигархам, которые возвели коррупцию в систему", - перечисляет Le Figaro.

Но, если Джо Байден так любит украинцев, то почему он зовет граждан США бежать из Украины, недоумевает Le Figaro. "Разве американские дипслужащие, которые получают за свою работу зарплату, не должны были остаться рядом со своими украинскими друзьями на этом этапе, который Вашингтон называет особо опасным?" - задается вопросом Le Figaro.

Своей политикой Джо Байден уже наказал Украину. "Отпугивая инвесторов, вы уже сильно наказали украинскую экономику. Неужели вы так уверены, что своей истерией заставите немцев отказаться от российского газа, чтобы купить американский сланцевый, который в разы дороже?" - пишет Le Figaro, обращаясь к американскому лидеру.

В статье отмечается, что военные учения России имели место. Но при этом с начала осени не было ни одного пограничного или морского инцидента между русскими и украинцами или между русскими и странами НАТО.

При этом Le Figaro отмечает, что если президента России "слушать без истерики", то понимаешь, что он в чем-то прав. "Правда ли, что Запад после решения Москвы вывести свои войска из Восточной Германии взял на себя перед Горбачевым обязательства не расширять НАТО на восток? По свидетельству Джека Мэтлока, последнего американского посла в СССР, это правда. Путина обвиняют в том, что в августе 2008 года он оказывал военную помощь осетинским сепаратистам в Грузии. Верно. Но разве НАТО в марте 1999 года не оказала военную помощь косовским сепаратистам в Сербии?" - пишет Le Figaro.

Россия заявила, что не хочет, чтобы Украина вступала в НАТО. "Настолько ли скандальна эта просьба, как считается? Зададим себе один-единственный вопрос: как отреагирует Вашингтон, если Россия войдет в военный союз с Мексикой и разместит там ракеты, нацеленные на объекты американской инфраструктуры?" - завершает свою статью риторическим вопросом Le Figaro.

Как сообщала БЕЛТА, совместное белорусско-российское учение "Союзная решимость - 2022" стартовало 10 февраля. Подразделения и воинские части Вооруженных Сил Беларуси и Восточного военного округа Вооруженных Сил России отрабатывают задачи по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе оборонительной операции, а также по противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства.

Численность военнослужащих и количество техники, применяемой на учениях, попадающие под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению. По информации Министерства обороны, для работы на учении аккредитовано более 150 журналистов, представляющих белорусские, российские и зарубежные средства массовой информации. Впервые для работы на учении приглашены белорусские блогеры и лидеры общественного мнения.-0-