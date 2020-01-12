Ледяной дождь и штормовой ветер стали причинами отключения энергоснабжения 140 тыс. потребителей в Канаде

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 140 тыс. потребителей остались без электричества из-за ледяного дождя и штормового ветра в восточной канадской провинции Квебек. Об этом 12 января сообщил телеканал CBC.

По информации Национального метеобюро, порывы ветра местами достигают 25 м/с. Повалены сотни деревьев и рекламных конструкций, имеются массовые обрывы линий электропередачи. Отмечается, что ледяные дожди сменятся снегопадом. В зоне непогоды оказались крупные города региона - Квебек-Сити и Монреаль.

По последним данным, без света сейчас остаются 137 тыс. жилых домов, магазинов и госучреждений. Как заявляют представители энергосетевой компании Квебека, аварийные бригады устраняют обрывы на электросетях, но сроки завершения работ не уточняются.-0-