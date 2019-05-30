Легендарному космонавту Алексею Леонову - 85 лет. Юбиляра поздравили из открытого космоса

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня исполняется 85 лет знаменитому советскому космонавту, первому в мире человеку, вышедшему в космическое пространство, Алексею Леонову. Накануне праздничной даты Алексея Архиповича поздравили российские космонавты с Международной космической станции, сообщается на сайте Роскосмоса.

Лукашенко поздравил летчика-космонавта Алексея Леонова с днем рождения "Ваша жизнь - яркий пример героического и самоотверженного служения во благо Отечества. Несколько поколений мальчишек и девчонок, равняясь на Вас, убедились, что целеустремленность и упорный труд приводят к исполнению самой смелой мечты", - говорится в поздравлении.

Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин 29 мая вышли в открытый космос, наклеив на скафандры "Орлан-МКС" таблички с теплыми словами, а также вынесли за пределы МКС фотографию Алексея Леонова, которая будет возвращена на Землю для вручения юбиляру.

"Алексей Архипович наш герой, наша легенда, пример для подражания для многих поколений космонавтов и астронавтов. Его полеты стали символом мужества и завоевания новых высот. Без сомнения, тот подвиг, который совершил Алексей Архипович в марте 1965 года, когда первым вышел в открытый космос, навсегда вошел не только в историю космонавтики, но и в летопись всего человечества", - говорится в видеопоздравлении.

Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года в небольшом селе Листвянка Кемеровской области. Окончил среднюю школу в Калининграде, поступил в летное училище, а затем окончил Чугуевское военно-воздушное училище и стал военным летчиком. До 1960 года он служил летчиком в частях Военно-воздушных сил, а затем вместе с первой группой советских космонавтов приступил к подготовке к космическому полету.

18 марта 1965 года Алексей Леонов совместно с Павлом Беляевым совершил полет в космос на корабле "Восход-2". Впервые в истории космонавтики он покинул корабль и вышел в открытый космос. Он парил в скафандре над нашей планетой 12 минут 9 секунд. Эти минуты стали эпохой в истории освоения космоса.

Во время выхода Алексей Леонов проявил исключительное мужество, особенно в нештатной ситуации, когда разбухший скафандр препятствовал возвращению космонавта в космический корабль. Войти в шлюз Леонову удалось, только стравив из скафандра излишнее давление, при этом он залез в люк корабля не ногами, а головой вперед, что запрещалось инструкцией.

Перед посадкой отказала автоматическая система ориентации. Павел Беляев вручную сориентировал корабль и включил тормозной двигатель. В результате "Восход-2" совершил посадку в нерасчетном районе в 180 км севернее города Перми. Две ночи космонавтам пришлось провести одним в диком лесу при сильном морозе. Только на третий день к ним пробились по глубокому снегу спасатели на лыжах, которые вынуждены были рубить лес в районе посадки корабля, чтобы расчистить площадку для приземления вертолета.

После такого опыта Алексей Леонов стал заместителем отряда советских космонавтов, а в период с 1967 по 1970 год взял на себя командование над группой специалистов, работавших по лунной программе.

В 1968 году Алексей Архипович окончил инженерный факультет Военно-воздушной инженерной академии имени Н.Е.Жуковского. 15 июля 1975 года в качестве командира корабля "Союз-19" Алексей Леонов вновь стартовал в космос. Целью полета "Союз-19" было осуществление совместной советско-американской программы "Союз-Аполлон". Шестисуточная работа экипажа "Союз-19" предусматривала испытание нового типа стыковочного узла, проведение самой стыковки с кораблем "Аполлон", их совместный полет, выполнение взаимных переходов экипажей из корабля в корабль, а также совместные научные эксперименты. Тогда впервые в мире была проведена стыковка кораблей двух разных стран.

Более 20 лет Алексей Леонов был заместителем начальника Центра подготовки космонавтов. В 1981 году он окончил адъюнктуру при Военно-воздушной инженерной академии имени Н.Е.Жуковского. Кандидат технических наук. С марта 1992 года генерал-майор авиации Алексей Архипович Леонов - в запасе, живет в Москве. Имеет 4 изобретения и более 10 научных трудов. Алексей Леонов - дважды Герой Советского Союза, лауреат Государственной премии СССР. За большой вклад в освоение космоса и многолетнюю добросовестную деятельность Алексей Архипович награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.-0-