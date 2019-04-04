Легендарный футболист Пеле госпитализирован во Франции

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из лучших футболистов мира Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, госпитализирован в Париже. Как сообщает радио
Пеле госпитализировали сразу после встречи с французским футболистом Килианом Мбаппе. У него поднялась температура, появились судороги. Как долго он пробудет под наблюдением врачей, неизвестно.
Пеле трижды становился чемпионом мира как игрок – его личный рекорд никто до сих пор не побил. Он автор около 1,3 тысячи голов на поле. В разные годы он выступал за бразильский «Сантос» и американский "Нью-Йорк Космос". -0-
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