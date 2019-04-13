Легенду мирового футбола Пеле прооперировали в Бразилии

13 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бразилии успешно прооперировали легенду мирового футбола Эдсона Арантиса ду Насименту, более известного как Пеле, сообщает российский телевизионный Пятый канал .

Операция по удалению камней из мочеточника прошла в больнице имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. Трехкратный чемпион мира по футболу чувствует себя хорошо и находится под наблюдением медиков.

2 апреля 78-летний Пеле был экстренно госпитализирован в Париже с острой инфекцией мочевыводящих путей. Под наблюдением медиков он находился пять дней. 8 апреля звезда мирового футбола выписался из больницы и на следующий день отправился на родину. Им было принято решение о повторной госпитализации, уже в Сан-Паулу.-0-