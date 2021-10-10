Легкомоторный самолет L-410 упал в Татарстане, погибли 19 человек

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет L-410, принадлежащий аэроклубу, упал в городе Мензелинск в Татарстане, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Около 09.11 в Мензелинске произошло падение легкомоторного самолета L-410, принадлежащего аэроклубу. На борту было 20 человек, большинство из которых парашютисты", - сказал собеседник агентства. Позже он уточнил, что в результате ЧП погибли 19 человек, из самолета извлекли живыми четырех человек. "Они переданы медикам. Сейчас работы на месте происшествия продолжаются", - добавил источник.

По его информации, самолет упал сразу после взлета с аэродрома, его фюзеляж при падении разрушился, при этом почти не пострадал хвост. Самолет эксплуатировался с 1987 года.

В региональном ГУ МЧС подтвердили факт крушения самолета. "В 09.23 поступило сообщение о падении легкомоторного самолета около базы РЭС в городе Мензелинск. Информация предварительная, подразделения мензелинского пожарно-спасательного гарнизона следуют к месту вызова", - сказано в сообщении ведомства.

K-410 "Турболет" (Let L-410) - чешский двухмоторный самолет. Он может принять на борт до 19 пассажиров.-0-