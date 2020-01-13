Легкомоторный самолет с двумя пассажирами на борту упал на восточном побережье Австралии

Во время поисков самолета. Скриншот из видео 9News

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Австралии обнаружила обломки легкомоторного самолета, потерпевшего крушение в национальном парке Корила, в 150 км к юго-западу от Брисбена, сообщает ТАСС со ссылкой на портал 9News.

По его информации, связь с легкомоторным самолетом была потеряна днем 12 января. Воздушное судно вылетело с северного побережья штата Новый Южный Уэльс с двумя пассажирами на борту. После того как самолет не прибыл в пункт назначения, аварийные службы приступили к поискам, обнаружить обломки воздушного судна удалось лишь утром 13 января.

Согласно информации полиции, самолет упал на территории национального парка Корила. Доступ к месту крушения затруднен из-за сложного ландшафта.-0-