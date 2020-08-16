Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Клину

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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в подмосковном Клину, пострадал пилот. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"В деревне Щекино городского округа Клин, по предварительной информации, легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Погибших в результате инцидента нет, пострадал пилот", - сказал собеседник агентства.
Угрозы жизни пилота нет. По сообщению агентства, при взлете с частной территории аэродрома Щекино у самолета "Вильга-35" произошла остановка двигателя. Возгорания после посадки не было, разрушений на земле нет.
Пилот госпитализирован.-0-