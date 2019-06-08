Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Щелковском районе Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС.

"В деревне Кармолино легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. На борту был один пилот, он получил перелом руки", - сказал собеседник агентства.

Врачи оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести.

На земле жертв и разрушений нет. В результате жесткой посадки возгорания и разлива топлива не последовало. На место выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.-0-