Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье: пилот погиб

31 августа, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Клинском районе Подмосковья, сообщили в экстренных службах региона.

На борту было два человека, включая 12-летнюю девочку. В результате жесткой посадки погиб пилот, ребенок пострадал. Девочка получила перелом бедра. Врачи не исключают, что у нее также поврежден позвоночник. Ребенка решено госпитализировать.

Причины происшествия сейчас выясняются. По одной из версий, жесткая посадка могла произойти из-за отказа двигателя. Следователи проводят проверку. "На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Елена Марковская.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.-0-