Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Ростовской области

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9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в районе хутора Уютного Пролетарского района Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Ростовской области.
"В 20:58 мск поступила информация о жесткой посадке легкомоторного самолета в районе хутора Уютного Пролетарского района", - говорится в сообщении.
В результате ЧП пострадал пилот. Он доставлен в центральную районную больницу. По заключению медиков, летчик находится в состоянии средней тяжести. Угрозы его жизни нет, ему оказывается вся необходимая медпомощь.
На месте инцидента работают сотрудники надзорного ведомства для уточнения обстоятельств произошедшего.-0-