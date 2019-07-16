Легкомоторный самолет упал на частный дом в Чечне

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека пострадали при падении легкомоторного самолета на частный дом в Чечне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Инцидент произошел сегодня утром в Шелковском районе. По данным местных властей, упавший самолет принадлежит местному жителю, который занимается выращиванием риса. Самолет врезался в дом правой плоскостью крыла и носом, разрушив половину здания. Само воздушное судно пострадало незначительно.

В момент ЧП в доме находились четыре человека, в том числе ребенок. Люди испытали сильный шок, троим понадобилась медицинская помощь. Пилот самолета сломал ключицу и был доставлен в больницу.

По предварительной информации, причиной падения легкомоторного самолета стала ошибка пилотирования.-0-