Лесной пожар "Дикси" в Калифорнии уже охватил более 253 тыс. га

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесной пожар "Дикси" в Калифорнии охватил более 253 тыс. га, сообщает газета The New York Times.Пока пожар удалось локализовать только на 31%.Для ряда районов штата действует предупреждение об эвакуации. По данным агентства Associated Press, чтобы не допустить возникновения новых пожаров, местные власти в 18 округах начали отключать электричество.В результате пожара было уничтожено более тысячи зданий, в том числе 630 домов. Более 16 тыс. строений по-прежнему находятся под угрозой.Власти Северной Калифорнии ожидают, что пожарная опасность в ближайшие несколько дней сохранится в связи с высокой температурой и сильным ветром.Причина пожара "Дикси", начавшегося месяц назад, до сих пор выясняется.Лесной пожар "Дикси" стал крупнейшим отдельным очагом возгорания в Калифорнии и вторым по величине пожаром в истории штата. Ученые связывают интенсивность пожаров этим летом с продолжительным периодом аномально высоких температур под влиянием изменения климата.-0-