Лесной пожар "Дикси" в Калифорнии уже охватил более 253 тыс. га

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 18 августа 2021
Минск Ясно +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:54 Единичные организации предлагают оплату отцовского отпуска - соцопрос Общество
12:52 Два человека погибли, 10 ранены во время акции в поддержку афганского флага В мире
12:45 Плодоовощную продукцию начали продавать через БУТБ Экономика
12:44 В Гомеле вынесли приговор женщине, виновной в ДТП с тремя погибшими Происшествия
12:42 Песни Эдит Пиаф, Мирей Матье и Джо Дассена исполнят солисты оперы в Большом театре 22 сентября  Афиша
12:38 Миклашевич: порядок формирования ВНС обсудят на заседании Конституционной комиссии с участием Президента Политика
12:37 В Ошмянском районе девушка угнала машину, чтобы покататься с подругой Происшествия
12:29 В Могилевской области с начала лета уничтожено 8 т наркосодержащих растений Происшествия
12:29 Работник сельхозпредприятия в Ляховичском районе украл с фермы новорожденного теленка  Происшествия
12:27 Минчанин приговорен к 3 годам лишения свободы со штрафом за мошенничество под видом благотворительности Происшествия
12:25 Уголовные дела возбуждены за угрозу насилием и оскорбление прокурора Бреста Происшествия
12:23 До +24°С градусов тепла ожидается по юго-востоку Беларуси 19 августа Общество
12:21 Выездной пункт для вакцинации открыли в средней школе №61 Минска Регионы
12:20 Виновный в трагедии на стройплощадке в Гомеле приговорен к трем годам ограничения свободы  Происшествия
12:15 Матпомощь к школе по госпрограмме уже получили более 73 тыс. многодетных семей Общество
12:13 Две риелторские организации лишись лицензий из-за нарушений Экономика
12:08 МЧС России назвало человеческий фактор главной причиной пожаров в Якутии В мире
12:06 Минтруда: в первом полугодии почти 2 тыс. семей получили социальные услуги няни Общество
12:05 Число многодетных семей в Беларуси превысило 114 тыс. Общество
12:04 В России за сутки выявили 20 914 случаев заражения COVID-19 В мире
12:02 Оплатить проезд с помощью смартфона теперь можно в автобусах Гомеля Регионы
12:02 Заявление Макрона о защите от афганских беженцев вызвало волну критики во Франции В мире
11:57 Проект изменений в Конституцию будет внесен Президенту в течение недели - Миклашевич Политика
11:57 Талибы открыли огонь по митингующим в поддержку национального флага В мире
11:53 Беларусь и Вьетнам договорились о более активном сотрудничестве в сфере туризма Экономика
11:45 Лесной пожар "Дикси" в Калифорнии уже охватил более 253 тыс. га В мире
11:37 Турчин: людям на личных приемах надо давать предельно простые и понятные ответы Регионы
11:33 Белорусские аграрии намолотили около 5,9 млн т зерна Экономика
11:31 В Новогрудке пьяный угонщик врезался в столб Происшествия
11:26 ФОТОФАКТ: Днепр - самая большая река в Беларуси Регионы
Все новости
Все новости
В мире
18 августа 2021, 11:45

Лесной пожар "Дикси" в Калифорнии уже охватил более 253 тыс. га

Фото AP
Фото AP
18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесной пожар "Дикси" в Калифорнии охватил более 253 тыс. га, сообщает газета The New York Times.

Пока пожар удалось локализовать только на 31%.

Для ряда районов штата действует предупреждение об эвакуации. По данным агентства Associated Press, чтобы не допустить возникновения новых пожаров, местные власти в 18 округах начали отключать электричество.

В результате пожара было уничтожено более тысячи зданий, в том числе 630 домов. Более 16 тыс. строений по-прежнему находятся под угрозой.

Власти Северной Калифорнии ожидают, что пожарная опасность в ближайшие несколько дней сохранится в связи с высокой температурой и сильным ветром.

Причина пожара "Дикси", начавшегося месяц назад, до сих пор выясняется.

Лесной пожар "Дикси" стал крупнейшим отдельным очагом возгорания в Калифорнии и вторым по величине пожаром в истории штата. Ученые связывают интенсивность пожаров этим летом с продолжительным периодом аномально высоких температур под влиянием изменения климата.-0-
 
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
пожар США
Новости рубрики В мире
Два человека погибли, 10 ранены во время акции в поддержку афганского флага
Фото МЧС России МЧС России назвало человеческий фактор главной причиной пожаров в Якутии
Фото из архива В России за сутки выявили 20 914 случаев заражения COVID-19
Эммануэль Макрон. Фото Reuters Заявление Макрона о защите от афганских беженцев вызвало волну критики во Франции
Фото РИА Новости Талибы открыли огонь по митингующим в поддержку национального флага
Фото ЮНИСЕФ Экстремальные погодные явления становятся в Латинской Америке нормой - климатологи 
Главное
Во время совещания От союзных программ и экономики до национальной безопасности - Лукашенко собрал совещание с Совмином
Белорусские аграрии намолотили около 5,9 млн т зерна
Проект изменений в Конституцию будет внесен Президенту в течение недели - Миклашевич
Дом "Токио" встречает новоселов!
Топ-новости
Матпомощь к школе по госпрограмме уже получили более 73 тыс. многодетных семей
Миклашевич: порядок формирования ВНС обсудят на заседании Конституционной комиссии с участием Президента
Турчин: людям на личных приемах надо давать предельно простые и понятные ответы
До +24°С градусов тепла ожидается по юго-востоку Беларуси 19 августа
МТЗ в январе-июле увеличил экспорт более чем на 40% 
Белорусы могут получать египетские электронные визы
"Белавиа" с 3 сентября начнет выполнять чартерные рейсы в Иорданию
ГПК выявлены очередные свидетельства насилия литовской стороны по отношению к беженцам
"Должна стать умнее" - Казакевич о планах совершенствования системы мониторинга общественной безопасности
Шулейко: у белорусского государства всегда были самые теплые отношения с церковью
За сутки в Беларуси зарегистрированы 597 пациентов с COVID-19, выписаны 473
Минтранс рассказал о подготовке дорог к эксплуатации в осенне-зимний период
Симоненко: чистота и порядок - буду рекомендовать украинцам вакцинироваться в Беларуси
В Минске из-за сильного дождя частично подтоплена проезжая часть
Минприроды предложило обсудить вопросы локального мониторинга окружающей среды 
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.