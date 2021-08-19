Лесной пожар в Марий Эл в России перекинулся на постройки





Пожар стремительно распространяется, его площадь не сообщается.

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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесной пожар в Медведевском районе Марий Эл России перекинулся на две постройки в поселке Студенка, сообщает ТАСС со ссылкой в пресс-службу ГУ МЧС республики."Горят неопределенные постройки, которые, по всей видимости, принадлежали пилораме. Жилые постройки пытаются отстоять. Информация о пострадавших уточняется", - сообщают в пресс-службе."Там лесной пожар сложно потушить, потому что есть остатки леса с 2010 года: поваленные деревья, маленькая поросоль, то есть технике очень сложно проехать в такие места", - пояснили в управлении.