Лесной пожар возник в 500 м от аэропорта Даламан на юго-западе Турции

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесной пожар возник сегодня неподалеку от международного аэропорта Даламан на юго-западе Турции. Об этом сообщил ТАСС один из очевидцев произошедшего.

"Загорелся лесной массив, расположенный где-то в 400-500 м от взлетно-посадочной полосы. Из здания терминала аэропорта было видно пламя и большой столб дыма. Насколько мы поняли, несмотря на пожар, на работу аэропорта это никак не повлияло", - сказал собеседник агентства.

Как отмечает турецкий телеканал TRT, в настоящее время работы по борьбе с пожаром в районе аэропорта продолжаются. Огонь пытаются потушить как с воздуха, так и на земле.

Аэропорт Даламан находится возле одноименного города в провинции Мугла. Туда совершают рейсы, в частности, российские авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и S7 Аirlines.-0-