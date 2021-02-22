22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесной пожар вспыхнул на границе Испании и Франции, эвакуированы десятки человек, сообщает Euronews.

Пожар начался в испанской провинции Наварра, а затем перекинулся на пограничные районы с Францией. В тушении огня приняли участие около 200 пожарных. Среди эвакуированных людей множество туристов.

Распространению огня способствует необычно теплая погода для февраля, установившаяся в регионе, и сильный ветер, порывы которого достигают 100 км/час. Пожарным удалось взять стихию под контроль, но ситуация остается напряженной.

В Испании и Франции проводится расследование, чтобы установить причины возгорания.-0-