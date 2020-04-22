Лесные пожары опустошают крупнейший национальный парк Польши

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесные пожары опустошают болота Бебжанского национального парка на северо-востоке Польши, под угрозой уничтожения множество животных и уникальные виды птиц, сообщает Reuters.

В Министерстве окружающей среды Польши заявили, что пожар, скорее всего, был вызван незаконным сжиганием травы. "Пожары в Бебжанском национальном парке вспыхивают каждый год, но такого большого не было в течение многих лет", - отметили в ведомстве.

Ситуацию усугубляет сильнейшая за последние десятилетия засуха, которая установилась в регионе. В борьбе с огнем, который распространился на 6 тыс. га, участвуют сотни пожарных. По словам специалистов, ликвидация огня может занять несколько месяцев.

Бебжанский национальный парк считается крупнейшим в Польше. Парк знаменит болотными ландшафтами и богатством растительного и животного мира. Здесь обитают редчайшие в Европе болотные и хищные птицы, водятся лоси, волки, бобры и выдры.-0-