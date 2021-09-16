Лесные пожары в Австралии привели к "цветению" Южного океана

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые выявили еще одну угрозу от лесных пожаров. Они оказались способны уничтожить не только наземные, но и морские экосистемы, сообщает "МИР24" со ссылкой на Nature.

Новое исследование, проведенное с использование спутниковых данных, показало: после пожаров в Австралии 2019-2020 годов в Южном океане возник огромный участок цветущего фитопланктона. По размерам этот участок превышает весь австралийский континент. Он расположен в самых северных водах океана, к юго-востоку от австралийских берегов.

Ученые предупредили, что огромные "всплески" органического материала опасны для морских обитателей. Фитопланктон вытягивает из воды кислород и может оставить после себя обширные мертвые зоны. Масса фитопланктона возникла в то время года, когда в океане обычно наблюдается самая низкая концентрация водорослей. Но дым от лесных пожаров все изменил.

Ученые установили, что дым содержит значительное количество железа, необходимого морским микроорганизмам для роста и фотосинтеза. Ветер относил аэрозоли в океан, из-за чего уровень железа в водах повысился в четыре раза против обычного уровня. Реакция фитопланктона на обилие питательных веществ последовала незамедлительно.

"Ускорение роста фитопланктона было настолько быстрым, что оно отставало от пожаров всего на несколько недель, а в некоторых случаях всего на несколько дней", - отметили морские биологи.

Исследование показало, что лесные пожары могут влиять даже на те участки, которые находятся на расстоянии многих километров от зоны открытого огня.-0-