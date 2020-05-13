Лесные пожары в Чернобыльской зоне ликвидированы

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС все пожары потушены. Об этом заявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УКРИНФОРМ.

"На сегодняшний день в Житомирской области преодолено большинство очагов огня, а на территории зоны отчуждения все пожары в лесных массивах ликвидированы", - сказал Владимир Зеленский.

Украинский лидер поблагодарил спасателей и пожарных за их тяжелый труд.

Пожар в зоне отчуждения вспыхнул 4 апреля. От огня пострадало 20 тыс. га территорий, из которых 30% составляют леса.

Пожары в Житомирской области возникли 16 апреля, огонь прошел 4,3 тыс. га территории и уничтожил 39 жилых домов.-0-