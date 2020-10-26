Лесные пожары в США: около 60 тыс. человек вынуждены эвакуироваться из своих домов

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 60 тыс. человек должны эвакуироваться из своих домов из-за быстро распространяющихся лесных пожаров в Южной Калифорнии. Об этом сообщает Associated Press.

Один из крупных пожаров возник ранним утром в понедельник в округе Ориндж к югу от Лос-Анджелеса и за несколько часов захватил территорию размером 7,8 кв.км. Сильные порывы ветра продвигают пламя по заросшим кустарником гребням каньона Сильверадо прямо в сторону домов в городе Ирвин, где проживает около 280 тыс. человек. Местные власти призвали людей временно покинуть свои дома.

В воскресенье сообщалось о массовом отключении электроэнергии в США, которое затронуло более 26 тыс. жителей северной части штата.-0-