Лесопитомник по белорусскому образцу планируют создать в Иркутской области

29 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Белорусский опыт лесовосстановления и деревообработки востребован в Иркутской области. Об этом заявил сегодня на шестом заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Иркутской области ее губернатор Игорь Кобзев, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам губернатора, посещение в прошлом году белорусского лесопитомника произвело на него большое впечатление. "Мы бы хотели такой же лесопитомник создать на территории Иркутской области с выделением федерального финансирования. Уже получили поддержку от правительства Российской Федерации. Нас интересуют не только вопросы лесовосстановления, но и селекционный центр. Мне кажется, здесь есть чему у вас поучиться. Также нас интересует пеллетное производство. Мы бы хотели посмотреть, как у вас это идет, поэтому направим своих представителей. Эти два вопроса по лесному хозяйству хотелось бы дополнительно проработать", - сказал Игорь Кобзев.

Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко поддержал предложение. "С удовольствием примем ваших специалистов, покажем наши наработки. У нас есть передовые технологии - как заимствованные, так и созданные на базе Академии наук совместно с Министерством лесного хозяйства. Пеллеты у нас выпускаются различного уровня - смешанные, брикетированные, гранулированные. Это, как правило, экспортная позиция, есть положительный баланс продаж этого вида топлива. Есть первоклассные производства, которые можно посетить", - отметил руководитель региона.

Шестое заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Иркутской области прошло в онлайн-формате. С белорусской стороны переговоры возглавил председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, который распоряжением премьер-министра закреплен ответственным за координацию сотрудничества. Сопредседателем с российской стороны выступил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В видеоконференции приняли участие представители министерств и ведомств. Участники обсудили ход реализации соглашения между республикой и Приангарьем о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве на 2020-2022 годы.

Седьмое заседание рабочей группы пройдет во второй половине 2022 года. Конкретная дата проведения и формат мероприятия будут определены с учетом эпидобстановки на территории двух стран.-0-