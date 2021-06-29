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29 июня 2021, 14:09

Летальность от COVID-19 выросла до 5-10% - Гинцбург

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Фото ТАСС
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29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летальность от коронавирусной инфекции уже увеличилась с 1-2% до порядка 5-10%, заявил директор разработавшего вакцину "Спутник V" Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает ТАСС.

"Этот процент тяжелых летальных случаев может исчисляться уже не 1-2%, а порядка 5-10%. Поэтому вакцинация совершенно необходима как профилактическое средство от этого заболевания, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы погасить эпидемический процесс и выработать коллективный иммунитет", - сказал он на пресс-конференции.

Вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции необходимо каждые полгода, это требуется делать и тем, кто уже переболел, сообщил Александр Гинцбург. Он отметил, что штамм, который вызывает COVID-19, постоянно мутирует.

"В настоящее время необходимо вакцинироваться, как во всех инструктивных документах Минздрава сейчас написано, - и написано совершенно правильно - каждые полгода. Вакцинироваться надо и тем, кто переболел, для того, чтобы постоянно иметь высокие титры протективных антител в крови", - сказал Александр Гинцбург.

Коронавирусная инфекция даже в легкой форме опасна последствиями для организма, предупредил глава Центра имени Гамалеи. "Это заболевание очень коварное, и просто переболеть в легкой форме - это не значит защититься от этого заболевания. Так как оно дает очень тяжелое осложнение, с одной стороны, с другой стороны, в большом проценте случаев заканчивается очень тяжелыми формами заболевания", - сказал он.

В свою очередь заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщил: эффективность вакцины "Спутник V" уменьшается в 2,6 раза против индийского штамма коронавируса. Денис Логунов отметил, что в отношении других вакцин снижение составляет от 3 до 5 раз. "Поэтому мы с оптимизмом смотрим на ту эффективность, которая у нас получается. Падение есть, но падение незначительно", - добавил замглавы центра.

При этом Денис Логунов считает, что в РФ из-за небольшой прослойки вакцинированных создаются идеальные условия для эволюции инфекции. "У нас с вами создается небольшая иммунная прослойка и огромный процент людей, которые не вакцинированы. У нас есть огромная буферная зона для эволюции вирусов, где могут отбираться варианты, которые перекидываются на тех немногих вакцинированных и создают идеальные условия для эволюции вирусов", - отметил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 181,5 млн человек, более 3,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 493 557 случаев заражения, выздоровели 4 984 037 человек, умерли 134 545.-0-

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