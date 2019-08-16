Летчикам аварийно севшего самолета в Подмосковье присвоены звания Героев России

16 августа, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, и наградил остальных членов экипажа орденами Мужества.

Как отмечается в тексте указа, опубликованного на сайте Кремля, звания Героев России присвоены летчикам "за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях", а ордена Мужества вручаются остальным членам экипажа "за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях".

Звания Героев России присвоены командиру воздушного судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину. Орденов Мужества удостоены старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, а также бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева и Яна Ягодина.-0-