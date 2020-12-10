Летевший из Омска в Москву самолет совершил экстренную посадку из-за гибели пассажира

Фото из архива
10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет, выполнявший рейс из Омска в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Как уточняется, рейс S7-2564 Омск - Москва совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.
"В аэропорту воздушное судно встретила бригада скорой помощи. Поднявшись на борт, медики констатировали смерть пассажира. С остальными пассажирами этого рейса работают представители авиаперевозчика", - отметили в пресс-службе.-0-