Летевший в Прагу самолет вернулся в Москву из-за пожара

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский Boeing 737 авиакомпании "Россия", вылетевший в Прагу, вернулся в аэропорт вылета "Внуково" из-за пожара в багажом отсеке, сообщает
Самолет поднялся в небо, а через 24 мин вернулся в воздушную гавань. Сразу после набора высоты командир самолета доложил о сработавшей сигнализации.
Посадка прошла в штатном режиме, никто из пассажиров не пострадал. Что стало причиной возгорания, пока не сообщается.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.28 BYN
|2.273 BYN
|2.278 BYN
|USD
|2.0255 BYN
|2.021 BYN
|2.028 BYN
|RUB
|3.215 BYN
|3.202 BYN
|3.22 BYN