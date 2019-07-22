Летевший в Прагу самолет вернулся в Москву из-за пожара

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский Boeing 737 авиакомпании "Россия", вылетевший в Прагу, вернулся в аэропорт вылета "Внуково" из-за пожара в багажом отсеке, сообщает "МИР 24" .

Самолет поднялся в небо, а через 24 мин вернулся в воздушную гавань. Сразу после набора высоты командир самолета доложил о сработавшей сигнализации.

Посадка прошла в штатном режиме, никто из пассажиров не пострадал. Что стало причиной возгорания, пока не сообщается.-0-