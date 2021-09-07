Лето-2021 в Европе стало самым теплым за 30 лет

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лето в Европе в этом году стало самым теплым за последние 30 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет программы спутникового мониторинга Copernicus.

В среднем температура воздуха с июня по август 2021 года оказалась почти на один градус Цельсия выше, чем за летние периоды с 1991 по 2020 год.

В отчете также указано, что 11 августа на Сицилии воздух прогрелся до 48,8 градусов. В случае подтверждения данной отметки Всемирной метеорологической организацией эта температура станет самой высокой за всю историю метеонаблюдений в Европе.

Раньше самыми теплыми в Европе считались летние периоды в 2010 и 2018 годах: тогда средняя температура воздуха была всего на 0,1 градуса Цельсия ниже, чем в 2021 году.

В августе 2021 года воздух в мире прогрелся в среднем на 0,3 градуса больше, чем за тот же период с 1991 по 2020 год. Таким образом, минувший месяц вместе с августом 2017 года занял третье место в числе наиболее жарких последних месяцев лета за всю историю мировых метеонаблюдений. При этом в августе в разных частях Европы была разная температура воздуха. Так, в странах Средиземноморья она била рекорды, на востоке была просто выше среднего, а на севере - ниже.

13 августа Национальное управление океанических и атмосферных исследований США сообщило, что июль 2021 года стал самым жарким месяцем за всю историю мировых метеонаблюдений. Согласно данным ведомства, зафиксированная им общая температура поверхности земли и океана в июле была на 0,93 градуса Цельсия выше, чем средняя температура в XX веке, составлявшая 15,8 градуса.-0-