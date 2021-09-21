Либеральная партия премьер-министра Канады выиграла парламентские выборы

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правящая Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо одержала победу на внеочередных парламентских выборах, сообщает ТАСС.

Либеральная партия в понедельник одержала победу на парламентских выборах, но не получила большинство в нижней палате законодательного органа страны - Палате общин. Для формирования правительства большинства либералам необходимо было получить 170 мандатов.

Согласно последним данным избиркома, либералы одерживают верх в 156 из 338 избирательных округов, получив 31,8% голосов избирателей. В то же время главная оппозиционная Консервативная партия получает поддержку в 121 округе. Третье место остается за Квебекским блоком, победившим в 32 округах, затем следуют Новая демократическая партия (победа в 27 округах) и Партия "зеленых" Канады (победа в 2 округах).

На данный момент обработаны 90,59% бюллетеней. Подсчет должен завершиться только во вторник, но серьезно на расстановку сил это уже не должно повлиять, передает агентство.

Очередные выборы должны были состояться в 2023 году, однако по итогам выборов 2019 года Либеральная партия Канады смогла получить лишь 155 мандатов, что мешало ей беспрепятственно принимать законы, необходимые для реализации ее повестки. В связи с этим 15 августа глава правительства объявил о роспуске парламента и назначил внеочередные выборы на 20 сентября.-0-