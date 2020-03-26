Личная ответственность вместо принуждения - как Швеция борется с коронавирусом

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если сравнивать с остальной Европой, Швеция идет своим путем в противостоянии пандемии коронавируса, пишет репортер шведского телеканала SVT1 Эрика Бьерстрем.

Шведская модель противодействия пандемии строится на том, что люди берут на себя большую часть ответственности и в повседневной жизни следуют рекомендуемым ограничениям. В то же время в других странах Европы гражданам грозят штрафы и даже тюремное заключение при нарушении строгих законов карантина. В Греции, Франции, Италии и Испании люди могут лишь ходить за едой в магазин, за лекарствами в аптеку, посещать врача или выгуливать собаку. Поэтому в Италии, например, изобретательные владельцы собак сдают своих питомцев в аренду тем, кто на законных основаниях хочет выйти из дому и подышать свежим воздухом.

"В Швеции нам по-прежнему разрешено свободно передвигаться, ходить в рестораны, кинотеатры и открытые спортивные залы. Но это основано на том факте, что шведы следуют четким инструкциям, которые рекомендуют соблюдать социальную дистанцию от полутора до двух метров, часто мыть руки и при малейших симптомах простуды оставаться дома в самоизоляции. Пожилым и людям, входящим в группу риска, также рекомендуется изолировать себя", - пишет Эрика Бьерстрем.

Журналистка приводит слова эксперта по защите от инфекций, в прошлом главного эпидемиолога Швеции Йохана Гисеке, который призвал людей взять кружку кофе, выйти на весеннее солнце и посидеть на скамейке в парке. Для здоровья опасно оставаться в закрытом пространстве, считает Йохан Гисеке.

Позиция Швеции в вопросе карантина вызывает различные мнения. Одни ее критикуют, в частности за отказ закрывать на карантин школы, другие называют образцом для подражания. Пока ситуация с распространением коронавируса в Швеции, где число заразившихся составляет 2,5 тыс., характеризуется как стабильная. Возможно, если положение усугубится, шведские власти примут дополнительные меры. Однако пока шведская модель работает, отмечает Эрика Бьерстрем.-0-