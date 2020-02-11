ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 12 февраля 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Новости
11.02.20
11.02.20 23:59 Четыре человека стали жертвами ливней в бразильском Сан-Паулу В мире
11.02.20 23:15 Минское "Динамо" выиграло в гостевом матче чемпионата КХЛ у одноклубников из Риги Спорт
11.02.20 22:59 Личные банковские счета самой богатой женщины Африки заморозили в Португалии В мире
11.02.20 22:29 Командир экипажа самолета потерял сознание во время полета В мире
11.02.20 22:03 В Минске мужчина переходил дорогу не по зебре и попал под колеса авто Происшествия
11.02.20 22:01 Китай призвал страны ВТО не вводить торговые ограничения из-за коронавируса В мире
11.02.20 21:57 Держателям облигаций "Тамбаза" разъяснили механизм начисления доплат Регионы
11.02.20 21:44 БелАЗ поставил "СУЭК-Кузбасс" 5 самосвалов особо большой грузоподъемности Экономика
11.02.20 21:39 "Гродно Азот" планирует заключить контракт на возведение азотного комплекса с итальянской Tecnimont Регионы
11.02.20 21:35 Мясникович предложил Всемирному банку реализовывать в ЕАЭС инфраструктурные проекты Экономика
11.02.20 21:30 Соперницами белорусских теннисисток на групповом этапе финала Кубка Федерации стали австралийки и бельгийки Спорт
11.02.20 21:28 Нацбанк: доля вкладов в валюте ежеквартально снижается Экономика
11.02.20 21:25 Белорусский борец греко-римского стиля Максим Негода завоевал золотую медаль на ЧЕ в Риме Спорт
11.02.20 21:20 Компания из Франции рассматривает возможность создания терминала в СЭЗ "Гродноинвест" Регионы
11.02.20 21:04 Республиканская олимпиада по менеджменту среди молодежи началась в Беларуси Общество
11.02.20 20:47 Более 55% продукции "Беллегпрома" в 2019 году экспортировано Экономика
11.02.20 20:13 Торговая сеть Гомельской области приросла в 2019 году на 10% Регионы
11.02.20 20:00 Вице-президент бельгийской Валлонии заинтересован посетить Беларусь Политика
11.02.20 19:51 Инновационные лаборатории появились в Белорусско-Российском университете благодаря проекту СГ Регионы
11.02.20 19:46 Драматургическая лаборатория заработает на форуме "М@rt.контакт" в Могилеве Культура
11.02.20 19:33 Илья Ивашко вышел во второй раунд "Челленджера" в Бангалоре Спорт
11.02.20 19:30 Польша выделяет белорусским перевозчикам 700 допразрешений Экономика
11.02.20 19:09 Коронавирус получил официальное название COVID-19 В мире
11.02.20 18:41 Орденом Матери награждены 70 жительниц Витебской, Могилевской и Минской областей Президент
11.02.20 18:15 Макей и Мезенцев обсудили тематику интеграционного взаимодействия Политика
11.02.20 18:12 ЕЭК: новых случаев заболевания коронавирусом в странах ЕАЭС не выявлено Общество
11.02.20 17:48 Цуй Цимин: мы высоко ценим поддержку и помощь, которую получают китайские студенты в Беларуси Общество
11.02.20 17:44 В Беларуси определят сферы возможного использования разработок ПВТ в отраслях экономики - Крутой Экономика
11.02.20 17:37 Белорусско-китайское сотрудничество в образовательной сфере динамично развивается - Карпенко Общество
11.02.20 17:36 Карпенко: ситуация с коронавирусом не отразится на учебном процессе китайских студентов Общество
Все новости
Все новости
В мире
11 февраля 2020, 22:59

Личные банковские счета самой богатой женщины Африки заморозили в Португалии

Фото Bloomberg
Фото Bloomberg

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Португалии заморозил все находящиеся на территории этой страны личные банковские счета Изабель душ Сантуш, дочери бывшего ангольского президента Жозе Эдуарду душ Сантуша. Об этом сообщила португальская госмедиагруппа Radio e Televisao de Portugal (RTP).

Распоряжение о замораживании счетов дано прокуратурой страны по результатам сотрудничества между португальскими и ангольскими властями. Изабель душ Сантуш подозревается в Анголе в личном обогащении и плохом управлении ангольской государственной нефтяной компании Sonangol, которую она возглавляла.

По информации RTP, Изабель душ Сантуш имеет счета в Португалии в банках EuroBic и Millenium BCP.

Изабель душ Сантуш, по информации агентства Associated Press, имеет большие деловые интересы в Португалии. Ей принадлежат большие пакеты акций в телекоммуникационных и энергетических компаниях, она также является крупным инвестором в португальскую недвижимость и ряд фирм.

В декабре прошлого года решением суда провинции Луанда активы компаний и личные счета Изабель душ Сантуш и ее мужа - конголезского бизнесмена Синдика Доколо были в Анголе арестованы. По сообщению генпрокуратуры Анголы, в результате сделок с участием Изабель душ Сантуш государство потеряло $1,36 млрд. Сама Изабель душ Сантуш в конце 2017 года покинула страну. Сейчас генпрокуратура настаивает на ее возвращении в Анголу.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Африка Португалия
Новости рубрики В мире
Фото Reuters Четыре человека стали жертвами ливней в бразильском Сан-Паулу
Фото компании Pegasus Airlines Командир экипажа самолета потерял сознание во время полета
Фото из архива Китай призвал страны ВТО не вводить торговые ограничения из-за коронавируса
Фото Синьхуа - БЕЛТА Коронавирус получил официальное название COVID-19
Фото Синьхуа - БЕЛТА Вакцину против нового коронавируса начали тестировать в Китае
Фото AP Жертвами урагана "Сиара" в Европе стали 9 человек
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Об информационном суверенитете, вызовах и честном разговоре с людьми - Лукашенко высказался о работе госСМИ
Лукашенко послу Снопкову: китайцы должны знать, что белорусы - их настоящие друзья
Поддержание уровня реальной зарплаты и исполнительская дисциплина - Румас о приоритетах на 2020 год
Крупный застройщик открыл офис продаж в "Дана Молл". Какую недвижимость здесь можно купить?
Топ-новости
Лукашенко обсуждал с Путиным публикации о Беларуси в российских СМИ и Telegram-каналах
"Нас ожидают еще более сложные вещи" - Лукашенко предупреждает о нарастании угроз в белорусском медиаполе
В Беларуси определят сферы возможного использования разработок ПВТ в отраслях экономики - Крутой
Нарастить экспорт и сократить избыточных посредников - Снопков рассказал о своих задачах в Китае
Беларусь осуществляет забор технологической нефти из трубопровода "Дружба"
Белорусский борец греко-римского стиля Максим Негода завоевал золотую медаль на ЧЕ в Риме
В инвестпрограмме Минска в этом году увеличилось количество объектов соцназначения
Можно ли подать на алименты, если ранее в суде от них отказались - отвечает адвокат
Судьбы, сложенные в треугольник: Юрий Трифонов
Генпрокуратура потребовала устранить нарушения в работе организаций ЖКХ
Вакцину против нового коронавируса начали тестировать в Китае
Украина и Беларусь могут подать совместную заявку на проведение Олимпиады - Гончарук
Готовность второго энергоблока БелАЭС оценивается в 70% - Минэнерго
РЕПОРТАЖ: От белорусских промыслов до стимпанка: чем живет Могилевский экономический профессионально-технический колледж
Совместная штабная тренировка проводится в ВВС и войсках ПВО 11-13 февраля
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.