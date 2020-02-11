Личные банковские счета самой богатой женщины Африки заморозили в Португалии

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Португалии заморозил все находящиеся на территории этой страны личные банковские счета Изабель душ Сантуш, дочери бывшего ангольского президента Жозе Эдуарду душ Сантуша. Об этом сообщила португальская госмедиагруппа Radio e Televisao de Portugal (RTP).

Распоряжение о замораживании счетов дано прокуратурой страны по результатам сотрудничества между португальскими и ангольскими властями. Изабель душ Сантуш подозревается в Анголе в личном обогащении и плохом управлении ангольской государственной нефтяной компании Sonangol, которую она возглавляла.

По информации RTP, Изабель душ Сантуш имеет счета в Португалии в банках EuroBic и Millenium BCP.

Изабель душ Сантуш, по информации агентства Associated Press , имеет большие деловые интересы в Португалии. Ей принадлежат большие пакеты акций в телекоммуникационных и энергетических компаниях, она также является крупным инвестором в португальскую недвижимость и ряд фирм.

В декабре прошлого года решением суда провинции Луанда активы компаний и личные счета Изабель душ Сантуш и ее мужа - конголезского бизнесмена Синдика Доколо были в Анголе арестованы. По сообщению генпрокуратуры Анголы, в результате сделок с участием Изабель душ Сантуш государство потеряло $1,36 млрд. Сама Изабель душ Сантуш в конце 2017 года покинула страну. Сейчас генпрокуратура настаивает на ее возвращении в Анголу.-0-