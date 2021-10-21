Лидер британской оппозиции назвал Telegram приложением для экстремистов

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер назвал Telegram приложением для экстремистов и призвал премьер-министра Бориса Джонсона принять против мессенджера жесткие санкции, сообщают РИА Новости.

"Можете ли вы поверить в то, что когда мы с вами в понедельник вспоминали убитого парламентария Дэвида Эймесса, у пользователей Telegram был доступ к видео убийств и угроз насилия в отношении политиков, представителей ЛГБТ и евреев. Некоторые из этих постов незаконные, все они вредоносные", - сказал оппозиционный политик на заседании парламента, где также присутствовал и премьер-министр.

По словам Кира Стармера, представители движения Hope Not Hate и Совета британских евреев считают, что Telegram поощряет субкультуру, которая поддерживает терроризм.

Политик также раскритиковал "опасные алгоритмы" Facebook и Instagram. В свою очередь он указал, что на платформе TikTok можно смотреть видео, призывающее к исламскому экстремизму и крайне правым течениям.

Как напомнил лидер лейбористов, прошло уже три года с тех пор, как британское правительство предложило закон о безопасности в интернете, но его до сих пор не представили парламенту. "Обязуется ли правительство внести на рассмотрение закон до конца этого календарного года? Если да, то мы поддержим. Тем не менее согласно положениям законопроекта руководители платформ, нарушающих закон, не привлекаются к уголовной ответственности. Почему?" - спросил Кир Стармер премьер-министра Бориса Джонсона.

Британский премьер ответил, что правительство постарается внести закон на рассмотрение до Рождества, в том числе с предложениями об ужесточении наказаний.

Парламентарий Дэвид Эймесс 15 октября подвергся нападению в методистской церкви Белфэйрс в Ли-он-Си: мужчина вошел в приемную избирательного округа и нанес парламентарию несколько ударов ножом. Полиция Эссекса сообщила, что по подозрению в убийстве задержан 25-летний мужчина, который в настоящее время находится под стражей. Позднее полиция заявила, что нападение расценивается как теракт, расследование возглавляют сотрудники управления по борьбе с терроризмом.-0-