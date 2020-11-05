Лидер непризнанного Косова Хашим Тачи уходит в отставку

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер непризнанного Косова Хашим Тачи подал в отставку после того, как Специальный суд в Гааге утвердил обвинительный акт против него за военные преступления 1998-1999 годов. Об этом сообщает Euronews .

Хашим Тачи заявил, что идет на этот шаг, чтобы защитить целостность института президентства Косова. "Для того чтобы защитить суверенитет Косова, уважая партнерство с международным сообществом, сегодня подаю в отставку с поста президента. В новых обстоятельствах призываю политические силы к единству, чтобы не возникло институционального кризиса", - заявил Тачи. После своего заявления он, как сообщает сербская телерадиокомпания РТС, сдался сотрудникам Миссии ЕС в области верховенства закона.

Специальный суд в Гааге по преступлениям в Косове продлил секретность обвинительного акта против Хашима Тачи, а также бывшего спикера парламента Кадри Весели и других экс-командиров так называемой Освободительной армии Косова. Подозреваемым вменяется около 100 убийств косовских жителей разных национальностей.

Специальный суд по Косову учрежден для рассмотрения серьезных преступлений, совершенных в период с 1998 по 2000 год в Косове, сообщает ТАСС. Поводом для его создания стал доклад ПАСЕ, опубликованный 7 января 2011 года, в котором утверждалось, что члены Освободительной армии Косова в конце 1990-х и начале 2000-х годов были причастны к наркоторговле, похищениям и убийствам, а также торговле человеческими органами. Для обеспечения независимости работы судебной инстанции ее было решено разместить в Гааге.-0-