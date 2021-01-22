Лидер республиканцев в Сенате предложил отложить процесс импичмента Трампа до 13 февраля

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) предложил график проведения процедуры в рамках импичмента уже бывшего президента Дональда Трампа, который предполагает начало самого процесса в верхней палате после 13 февраля. Соответствующее заявление опубликовано на сайте законодателя, сообщает ТАСС.

Сенатор направил предлагаемый график первой фазы предстоящего процесса по импичменту лидеру демократического большинства Чаку Шумеру.

Митч Макконнелл предложил, чтобы обвинители из числа членов Палаты представителей передали сенаторам статьи по импичменту Трампа 28 января. После этого он считает необходимым дать юристам бывшего президента две недели (до 11 февраля), чтобы предоставить письменный ответ на эти обвинения. Сам процесс, согласно предложенному им графику, должен начаться уже после 13 февраля.

"Учитывая беспрецедентную скорость, с которой был проведен процесс в Палате представителей, предлагаемый нами график предполагает умеренное и разумное дополнительное время, которое позволит обеим сторонам подобрать свои аргументы, прежде чем Сенат начнет их заслушивать", - пояснил Митч Макконнелл.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Чака Шумера, лидер демократов уже рассматривает предложение Митча Макконнелла.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) 21 января на брифинге сообщила, что нижняя палата законодательного органа обсудит в следующие несколько дней, когда передать Сенату обвинительное заключение по импичменту Трампа. При этом она не стала указывать точных сроков.-0-