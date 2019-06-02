Лидер Социал-демократической партии Германии объявила об отставке

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес 2 июня объявила об отставке. Она сообщила, что покинет пост главы фракции СДПГ в немецком парламенте и должность главы фракции СДПГ в бундестаге, сообщает
Налес добавила, что официально подаст заявление об отставке 3 июня на заседании своей фракции. Она пояснила, что ее решение уйти сразу с двух должностей поможет правильно назначить ее преемников.
Политик призналась, что поводом для такого шага стал недостаток поддержки.
Руководство немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) сообщило, что продолжит работать в бундестаге с коалицией, в которую входят ХДС, Христианско-социальный союз (ХСС) и СДПГ.
Андреа Налес приняла решение об отставке после провала своей партии на прошедших недавно выборах в Европарламент, где СДПГ заняла третье место, потеряв 12% по сравнению с 2014 годом.-0-
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