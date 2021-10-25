Лидер Судана объявил о введении ЧП и роспуске Суверенного совета и кабмина

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель правящего в Судане Суверенного совета генерал армии Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске как этой руководящей структуры, так и правительства. Он выступил с обращением к нации через несколько часов после ареста главы правительства Абдаллы Хамдука и ряда высокопоставленных чиновников, а также лидеров политических партий, сообщает ТАСС.

Генерал объявил о приостановке действия ряда статей конституционной декларации, подписанной в 2019 году представителями военных и гражданских сил, чтобы стать законодательной базой на переходный трехлетний период.

Кроме того, Абдель Фаттах аль-Бурхан пообещал суданцам провести парламентские выборы и создать новое независимое правительство. До этого времени, пообещал он, страной будет руководить независимое правительство из представителей молодежи. "Дееспособное правительство возьмет на себя государственные дела до выборов, которые пройдут в июле 2023 года", - сказал он.

Решением аль-Бурхана в стране вводится чрезвычайное положение, ряд руководителей регионов и губернаторы провинций освобождаются от своих обязанностей.

Глава Судана назвал произошедшее в стране "ответом армии на молодежную революцию". "Вооруженные силы ответили на революцию молодежи", - подчеркнул Абдель Фаттах аль-Бурхан. Он также добавил, что военные "продолжат усилия по реализации мечты суданцев о переходе к демократии до передачи власти гражданскому правительству".

Суданские военные в ночь на 25 октября арестовали нескольких высокопоставленных политиков и чиновников и взяли под контроль ключевые объекты инфраструктуры. Премьер-министр страны Абдалла Хамдук, помещенный под домашний арест, призвал граждан выходить на улицы.

Таким образом, компромисс между военными и гражданскими властями Судана, существовавший с момента свержения президента Омара аль-Башира в 2019 году, оказался нарушен.

После свержения правившего 30 лет Омара аль-Башира суданцы были полны надежд, что теперь страна быстро победит нищету, коррупцию и бесправие. Однако спустя два с половиной года стало очевидно, что Судану, который на протяжении многих лет жил в условиях внутренних распрей, междусобиц и вооруженных конфликтов, не удастся быстро преодолеть тяжелейший политико-экономический кризис. Темпы проведения реформ не устраивают суданцев, которые не стали жить лучше, несмотря на ряд преобразований.

15 октября премьер-министр Абдулла Хамдук обнародовал дорожную карту снижения растущей напряженности между правительством и военными. Однако уже на следующий день на улицы Хартума вышли протестующие против правительства, которое два последних года пытается выстроить баланс в отношениях между военными и гражданскими силами.

За последние семь десятилетий суданская армия предприняла почти два десятка попыток государственного переворота, три из которых были успешными. Последняя из них была предпринята в конце сентября сторонниками Омара аль-Башира.-0-